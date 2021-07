[아시아경제 이민지 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 281,000 전일대비 4,500 등락률 +1.63% 거래량 163,508 전일가 276,500 2021.07.12 15:30 장마감 관련기사 현대모비스, 비대면 시대 MZ 신입사원 교육에 '메타버스' 활용외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일 close 는 완성차 생산중단에 따라 생산라인 가동을 중단한다고 12일 공시했다. 생산재개 예정일은 다음달 9일이다. 회사 측은 “현대자동차 아산공장에 공급하는 모듈생산에 차질이 생길 것”이라고 말했다. 생산중단 분야의 매출액은 1조1089억원으로 지난해 매출액 대비 3.03%에 달한다.

