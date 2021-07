2025년부터 20년간 카타르산 LNG 연 200만t 신규 도입

[세종=아시아경제 권해영 기자] 오는 2025년부터 카타르에서 생산되는 액화천연가스(LNG)가 연 200만t 규모로 20년간 국내에 새로 들어온다.

산업통상자원부는 한국가스공사가 신청한 카타르와의 신규 LNG 장기 도입계약 건을 승인했다고 12일 밝혔다.

정부 승인에 따라 가스공사는 이날 카타르 도하에서 카타르 석유공사와 2025년부터 2044년까지 연 200만t 규모의 LNG 공급을 주요 내용으로 하는 장기 도입계약을 체결했다. 가스공사는 현재 카타르와 3건의 장기계약을 맺고 연간 총 900만t 규모의 LNG를 도입하고 있다. 이 중 약 490만t 규모인 장기계약 1건이 2024년 종료될 예정이다.

산업부에 따르면 이번에 새로 체결한 장기 도입계약은 경쟁력 있는 가격 조건과 도입 유연성 등 유리한 계약 조건을 확보했다. 이에 따라 국내 천연가스 수급 안정과 요금 인하에 크게 기여할 것으로 기대된다. 우선 계약 가격은 가스공사가 현재 체결한 장기계약 중 가장 저렴하고, 최근 국제 LNG 시장가격을 고려해도 경쟁력이 있는 것으로 평가된다.

특히 가스공사는 지난해 코로나19 등으로 인한 국제 천연가스의 시황 변화를 반영해 2019년 카타르 측과 실무 합의했던 가격 조건을 우리 측에 더 유리한 쪽으로 개선했다. 이를 통해 기존에 합의한 가격과 비교해 도입 기간인 20년간 약 10억달러 내외의 비용을 절감할 수 있게 됐다.

아울러 가스공사는 장기 도입계약의 경직성을 완화하고 천연가스 수요 변동에 안정적으로 대응하기 위해 이번 계약에서 구매자 증량권·감량권·취소권 등의 유연성을 확보했다.

유법민 산업부 자원산업정책관은 "LNG 발전 확대, 수소 경제 등에 따라 국내 천연가스 수요가 증가하는 상황에서 가격 경쟁력이 높은 천연가스를 안정적으로 확보했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "이번 계약을 계기로 천연가스 분야뿐만 아니라 조선, 플랜트 등 양국 간 협력 관계가 더욱 강화될 것으로 기대된다"고 말했다.

