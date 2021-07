한수원, 슬로베니아 원전 기자재 공급사업 수주

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국수력원자력은 슬로베니아 원자력공사(NEK)가 발주한 '크르슈코 원전 2차기기 냉각수 열교환기 공급' 사업의 최종 공급사로 선정됐다고 12일 밝혔다.

한수원에 따르면 이번 사업은 약 120만유로(약 16억3400만원) 규모다. 발전기 고정자 냉각기 등 원전의 2차기기 냉각기로부터 열을 제거하는 주요 설비를 설치하는 내용이다.

한수원은 사업관리·품질관리를 담당하고, 국내 중소기업인 마이텍이 기자재 설계·제작을 수행한다. 시공 및 시운전은 슬로베니아 현지 업체가 맡는다.

한수원은 슬로베니아 원전 시장에서 주요 설비 공급사로서 입지를 굳혀나가고 있다. 회사 측은 지난해 슬로베니아에서 원전 복수기 자성이물질 제거설비(MSRD) 공급사업과 주제어실 경보계통 및 사고 후 시료채취계통 타당성평가 용역사업을 수주한 바 있다.

정재훈 한수원 사장은 "이번 성과는 중소기업과의 상생으로 국내 원전기술 수출 판로를 확대한 사례"라며 "앞으로도 많은 국내 중소기업과 함께 해외 원전 시장에 진출하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr