운영·실습학생 관리 방안 등 논의

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교 간호학과(학과장 조은아)는 최근 광주기독병원 간호부와 2021학년도 1학기 임상실습 기관 간담회 및 평가회를 실시했다고 12일 밝혔다.

광주기독병원 간호교육실에서 열린 이번 임상실습 기관 간담회 및 평가회에는간호학과 3·4학년 임상실습 교과목 지도교수와 광주기독병원 간호부장, 간호교육차장 및 과장 등이 참석했다.

이 자리에서코로나19 팬데믹 상황에서의 효율적인 임상실습 운영방안, 실습학생 관리, 비판적 사고 및 임상수행 능력 향상을 위한 실습교육의 질을 높이기 위한 방안을 논의했다.

또 대학과 임상현장과의 지속적이고 발전적인 교류를 통해 임상실습학생들의 실습교육에 대한 만족도 향상과 더불어 졸업 후 현장 적응력을 높일 수 있도록 산학의 협력 유지에 의견을 같이했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr