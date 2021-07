함평군, 60세 이상 코로나 백신 접종자 ‘인증 배지’ 배부

2차 예방접종 완료한 만 60세 이상 군민에 지급

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 코로나19 예방접종을 마친 군민들을 대상으로 예방 접종자임을 알리는 ‘인증 배지’를 배부한다고 12일 밝혔다.

2차 예방접종까지 완료한 군민은 13일부터 주소지 읍·면사무소를 방문해 백신 접종 인증 배지를 받을 수 있다.

아직 접종받지 않은 대상자는 접종 완료 후 보건소, 읍·면사무소 또는 위탁의료기관 등 접종받은 기관에서 인증 배지 수령이 가능하다.

배지는 예방접종 참여 격려 일환으로 지급하는 것으로 증빙 목적으로는 사용할 수 없지만, 경로당·종교시설 등 다중이용시설 이용 시 간편 활용할 수 있다.

이상익 군수는 “예방 접종자에게 인증 배지 등 인센티브 제공으로 접종을 독려하는 분위기를 조성할 것으로 기대된다”며 “군민들의 일상 회복을 하루빨리 앞당길 수 있도록 백신접종 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.

백신접종 이력 확인은 보건기관 및 읍·면사무소에서 예방접종 확인서를 발급받을 수 있으며, 스마트폰 앱 COOV(코로나19전자예방접종증명서)을 통해 접종 사실을 입증할 수 있다.

