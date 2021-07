랜드마크 해상관광케이블카 프로젝트 결정, 지금이 최적 타이밍 … ‘갈등사업’ 빨리 봉합해 코로나 침체 경제 돌파해야

부산 해운대~이기대 잇는 국내 최장 해상 케이블카, 부산시장 3명째 손에



공론화 통해 찬반여부 조속 결정 목소리 높아 … 질질끌다 역외유출 우려

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 서병수 시장 때 시작해 오거돈, 박형준 3대 부산시장 손을 거치고 있는 부산 관광의 대역사(大役事)인 국내 최장 ‘해상케이블카’ 사업에 대한 결단을 요구하는 목소리가 높다.

부산시장 3대를 거치면서 사업 결정을 너무 끌다 보니 사업 시행자의 동력은 떨어지고 있고, 시민 여론은 갈라져 ‘갑론을박’의 시간만 쓰고 있다.

서울·수도권과 울산 등 다른 도시에서 ‘러브콜’이 와도 시행자는 부산에서 처음 ‘샅바’를 잡았다며 꼭 부산에서 먼저 하기를 고집하고 있다.

사업 시행자는 ‘부산블루코스트’이다. 모기업은 부산의 향토기업이자 전국구 건설회사인 아이에스동서이다. 부산에서 이 사업을 성공시키고 싶은 큰 이유이다.

초고층 아파트 건설 등으로 전국에 이름난 아이에스동서가 대역사급 해상관광 케이블카 사업에 손을 댔다는 얘기가 나올 때부터 다른 대도시들이 이 기업에 ‘의사타진’을 해온 것은 알려진 사실이다.

기업 입장에선 차일피일 결정이 미뤄지는 부산시에 마냥 귀를 대기에도 우려스러운 상황이다.

대한민국 관광의 상징성을 띤 아이디어가 역외유출이 될 우려도 크다는 뜻이다. ‘최고’, ‘최대’라는 관광 브랜드 수식어를 잃게 되면 모든 걸 잃는 것과도 같은 프로젝트가 관광사업의 특수성이다.

엄청난 자금을 투입해 부산 관광의 심볼이자 랜드마크를 만들어보려는 민간기업 처지에서 보면 기초지자체는 ‘빨리 해야 한다’와 ‘경관 때문에 안된다’ 등 각기 다른 소리를 내고 있고, 시민 여론도 갈리고, 부산시는 쥐고만 있으니 이러지도 저러지도 못하는 처지이다.

이처럼 부산 해운대와 이기대를 잇는 국내 최장 4.2km 규모의 해상관광케이블카 조성 사업을 두고 찬반 논란이 가속화되면서 조속한 공론화 작업을 통해 지역사회 갈등을 조기 봉합해야 한다는 목소리가 높다.

부산시는 지난 5월 11일 해상관광케이블카 사업자인 부산블루코스트가 부산시에 사업제안서를 공식 제출한 후 현재 관계부서와 남구, 해운대구, 수영구 등 사업 관할 기초지자체, 해수부 환경부와 중앙부처 등 총 30여개 유관기관으로부터 의견 청취를 받아 최종 취합 중인 것으로 알려졌다.

부산시는 사업자로부터 보완 자료를 받은 뒤 공론화 등 사업 추진 여부를 결정할 것이라고 밝혔었다.

이런 가운데 수영구와 환경단체 등 일부 단체들이 공개적인 반대 목소리를 내면서 지역 간 갈등을 양산하고 있다.

수영구는 구청장이 관변단체 회의를 직접 소집해 광안리 백사장에서 단체 주도의 집회를 개최하는 등 극렬 반대 움직임까지 보이고 있다.

수영구 곳곳에는 지역 관변단체 중심으로 케이블카 설치 반대 현수막 수십개가 부착된 상태이다.

이들 현수막 중 상당수는 설치가 안되는 장소에 부착됐지만 구청은 별다른 조치를 취하고 있지 않다. 수영구가 반대 홍보를 위해 묵인하고 있다는 뜻이다.

구청 주도의 반대 여론몰이 방식에 곱지 않은 시선도 쏠리고 있다.

수영구 관내에서 숙박업을 하는 한 관광업계 관계자는 ‘여론몰이’는 실제 여론을 왜곡할 가능성이 있다고 지적했다.

지난 4월 지역 언론사와 부산시의회가 공동으로 여론조사 전문기관인 ‘도시와공간연구소’에 의뢰해 시민 1000명의 의견을 물은 결과, 해상관광 케이블카 사업이 필요하다는 의견이 43.5%로 필요없다 27.8%보다 크게 앞섰다.

여론이 이대로 유지될 것이라는 보장은 없다. 수영구도 사활을 건 것처럼 ‘반대투쟁’을 한다. 이해 관계자는 물론 부산시민을 위해 빠른 공론화에서 답을 찾자는 얘기가 설득력 있어 보인다.

박형준 부산시장은 지난 4월 보궐선거 운동기간부터 장기 표류 현안 사업의 가부에 대해 빠른 판단이 필요하다고 여러 차례 강조했다.

찬반 갈등으로 인해 사업자는 물론 시민, 학계 등 피로감이 고조되는 것은 바람직하지 않다는 뜻이었다.

해상관광케이블카 사업도 찬반 여론이 갈리는 만큼 공론화 로드맵을 조속히 발표해 갈등을 봉합해야 한다는 지적이 힘을 얻고 있다.

지역 관광업계 관계자는 “사업자로서는 2014년 법인 설립 후 7년 동안 서병수 오거돈 박형준 등 3명의 시장을 거치면서 사업이 장기 표류해 피로감이 상당히 누적된 것으로 안다”며 “조속히 결론 나지 않으면 사업 동력이 현저히 떨어질 것”이라고 내다봤다.

그는 “시간을 좀 더 끌면 올해 가을부터는 2022 대선과 지방선거 국면으로 전개돼 사업이 또다시 표류할 가능성 큰 만큼 무엇보다도 빠른 의사결정이 요구된다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr