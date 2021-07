코로나 재확산이 불씨…與 경선연기론 재점화

이재명 뺀 5명 후보 연기 요구

원칙 고수하던 당 지도부도

"4단계 거리두기 종료 후 재논의하자" 여지 남겨

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 대권주자 사이에서 경선을 연기해야 한다는 쪽과 그대로 하자는 의견이 경합해왔는데 코로나19 상황이 악화되면서부터 ‘연기론’ 주장이 더 강화되는 모습이다. 현재는 ‘원칙론’에 이재명 경기도지사만 남고, 나머지 대권주자 5명 모두 연기를 요구하고 있다. 이에 당 지도부도 원칙 고수 입장에서 다소 물러서 "4단계 거리두기 종료 후 재논의하자"며 여지를 남겨뒀다.

애초 원칙론에 손을 들었던 추미애 전 법무부 장관과 박용진 의원이 최근 입장을 선회했다. 두 사람은 11일 컷오프 발표 후 기자들에게 변화된 코로나19 상황에 맞춰 경선을 연기해야 한다는 의견을 냈다. 추 전 장관은 집합 금지 상황을 거론하며 "민심을 제대로 들을 기회가 있어야 한다"고 했고, 박 의원도 "지금은 당헌 당규 문제가 아니라 국민 안전이 달린 중요한 문제가 됐다"고 했다.

경선 일정이 시작된 초반부터 이 주장을 해온 이낙연 전 민주당 대표와 정세균 전 국무총리의 목소리는 더 커졌다. 정 전 총리는 12일 라디오에서 "지도부가 후보 말을 잘 안 듣는다. 원래 후보자들 의견을 수렴해가면서 하는 건데 요즘은 거꾸로 간다"며 "당이 유능해야 하는데 졸속으로 하는 측면이 있다"고 좀처럼 뜻을 굽히지 않는 지도부를 겨냥했다.

이 전 대표도 같은 날 라디오에서 "국민 안전을 지켜드려야 한다는 것 그러면서도 국민의 관심은 끌어야 한다는 이 두 가지를 어떻게 충족시킬 것인지에 대한 고민이 있다"고 했다. 또 다른 대권주자인 김두관 의원 역시 "코로나19가 잠잠해지고 일상이 회복되는 즈음에 하면 좋겠다고 주장했는데 지도부에서 당시에 받아들이지 않았다"며 "이 지사를 제외한 다른 후보들은 이 사안이 엄정하다고, 당 지도부가 결단했으면 좋겠다고 촉구한 것으로 안다. 같은 입장"이라고 말했다.

당 지도부는 원칙에 변화는 없다는 입장이지만 대권주자 6명 중 5명이 연기를 주장하는 상황은 부담으로 작용할 수 있다. 대선경선기획단장인 강훈식 의원은 라디오 인터뷰에서 "연기한다고 해서 코로나19가 완전히 종식되느냐, 델타 변이라든지 이런 것들이 계속 어디까지 확산될지 모르지 않느냐"며 "그런 상황에서 송영길 당 대표는 입장을 정했다. 재론되거나 토론되지는 않을 것으로 예상된다"고 일단 선을 그었다.

그러나 고용진 민주당 수석대변인은 최고위원회의 후 기자들과 만나 "현재까지 송 대표 입장은 2주간 4단계 거리두기 성과를 보고 경선 일정에 관한 논의가 필요하면 하자는 것"이라며 다소 여지를 남겨뒀다. 이 지사도 라디오에서 "당이 정하면 따를 것"이라고 했다.

