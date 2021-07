삼성증권, 소액으로 美부동산 투자 리츠 펀드 판매

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 미국 시장에 상장돼 있는 리츠에 선별 투자하는 '삼성 누버거버먼 미국리츠' 펀드를 판매 중이라고 12일 밝혔다. 미국은 전세계 리츠시장의 60% 이상을 차지하고 있다.

위탁운용사인 누버거버먼사는 관리자산이 400조원에 이르는 글로벌 자산운용사로 다양한 지역과 자산에 대한 노하우를 구축한 운용사다.

리츠란 주식 등을 발행해 모집한 자금으로 부동산을 구입하고 구입한 부동산에서 발생하는 임대수입과 매각으로 인해 발생하는 이익의 90% 이상을 배당으로 투자자에게 분배하는 부동산투자에 특화된 투자회사 또는 투자신탁을 말한다.

리츠는 모든 스타일의 주식과 상대적으로 낮은 상관관계를 갖고 있어 포트폴리오 다각화와 분산투자에 효과가 있다. 특히 미국 리츠는 인프라, 데이터센터, 주택, 오피스, 리테일, 물류창고 등 다양한 섹터가 골고루 분산돼 있고 시장규모가 큰 만큼 유동성도 풍부해 투자하기 더욱 매력적이다.

삼성 누버거버먼 미국리츠 펀드는 미국 180여개의 상장리츠 중 40여개에 선별·분산 투자해 초과수익을 추구한다. 종목당 편입비중을 1~ 10%로 제한, 유동성 고려해 시가총액 3억달러 이상 투자대상으로 선정 등 명확한 운용 원칙을 가지고 있다.

삼성증권 관계자는 "리츠는 배당가능한 이익의 90%이상을 배당으로 지급해야 법인세가 면제된다는 특성이 있어 꾸준한 배당수익을 기대할 수 있다"고 밝혔다. 그는 "특히 미국 리츠는 코로나 1 이후 경제활동 정상화에 따른 가장 유망한 투자처"라고 설명했다.

삼성 누버거버먼 미국리츠 펀드는 삼성증권 전지점 및 온라인 채널인 팝(POP) HTS(홈트레이딩서비스)와 엠팝(mPOP)을 통해서 가입할 수 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr