Fed "가상화폐 가격 상승, 투자자들의 위험 선호 반영"

[아시아경제 박병희 기자] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 가상화폐 가격 상승에 대해 부분적으로 (투자자들의) 증가한 위험 선호를 반영한다는 입장을 밝혔다.

블룸버그 통신에 따르면 Fed는 지난 9일(현지시간) 의회에 제출한 반기 통화정책보고서에서 이같이 분석했다. Fed가 반기 통화정책 보고서에서 가상화폐에 대해 언급한 것은 이번이 처음이다. Fed가 가상화폐에 주목하기 시작한 셈이다.

블룸버그는 제롬 파월 Fed 의장이 나스닥에 상장된 가상화폐거래소 코인베이스의 브라이언 암스트롱 최고경영자(CEO)를 지난 5월11일 만났다고도 전했다.

Fed는 통화정책보고서에서 "지난 2월 국회 보고 이후 금융 시스템의 일부분이 잠재적 불안정에 더 취약해졌다"면서도 "핵심 (금융) 시스템은 여전히 튼튼하다"고 밝혔다. 또 자산 가격에 대해 "투자자들의 위험 선호가 약해지거나 기준금리가 갑자기 인상되면, 또 경제회복이 지연되면 상당한 하락에 취약할 수 있다"고 지적했다.

