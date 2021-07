윤석열 "박근혜·이명박 생각하면 마음 아파…정권교체 위해선 단일화 결단도"

[아시아경제 김소영 기자] 윤석열 전 검찰총장은 자신의 수사 지휘로 박근혜, 이명박 전 대통령이 구속되는 등 과거 보수 정부 인사들이 고초를 겪는 상황을 두고 "그분들을 생각하면 마음이 무척 아프다"고 털어놨다.

윤 전 총장은 12일 동아일보가 공개한 인터뷰에서 문재인 정부 초기 서울중앙지검장으로서 지휘한 이른바 '적폐수사'에 대해 "이유 여야를 막론하고 저로 인해 가슴 아픈 일을 겪은 모든 분들에게 위로와 유감을 표한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "정권 초기 수사뿐 아니라 검사는 수사로 인해 어려움을 겪는 분들을 최대한 배려하고 늘 미안한 마음을 가져야 한다"면서 "그분들이 저에 대해서 섭섭한 감정을 가지고, 경우에 따라서 원한까지 갖고 있을 수 있는 부분을 충분히 이해한다"고 했다. 이어 "검사가 법을 집행한다고 해서 고통 받는 분들의 감정까지 정당화되는 것이 아니다"라고 덧붙였다.

앞서 언급한 두 전직 대통령 등의 사면과 관련해선 "대통령에게 사면의 권한을 두는 이유는 국민 통합을 실현하기 위한 것"이라며 "국민 통합에 필요하다고 판단되면 문재인 대통령이 결단을 내릴 것으로 본다"고 밝혔다.

윤 전 총장은 '지금 와서 되짚어 보니 수사가 과했다거나, 이런 방향으로 했으면 좋았겠다고 생각 드는 수사가 있나'라고 묻자 "수사를 하다가 '아 제대로 했다'고 생각 드는 건 나중에 시간이 지나 보면 '조금 덜 할걸' 하는 생각이 들고, 또 반면에 '미진했다'고 생각 드는 건 나중에 '아 그 정도가 맞았다'는 생각이 든다고 선배들에게 들은 적이 있다"면서 "저 역시 검찰총장을 마치고 나서 보니 선배들의 경험담 내지는 가르침이 이해가 좀 되는 면이 있다"고 답했다.

또 문재인 대통령에게 어떤 감정이 드느냐는 질문에는 "저는 문재인 정부의 성공을 위해 충언을 드렸다고 생각한다"며 "제 진심이 전해지지 않은 것 같아 안타깝고 마음이 무겁다"고 했다.

한편 윤 전 총장은 최재형 전 감사원장과의 단일화에 대해 "단일화를 포함해 정권교체를 확실하게 할 수 있는 방안이라면 어떤 결단도 내리겠다"고 의지를 내비쳤다.

그러면서 "개인의 정치적 욕망을 추구하기 보다는 정권교체라는 대의를 위해 무엇이든 할 수 있다"며 "(단일화 시기가) 어떠한 것이든 간에 이 정권은 교체돼야 한다. 정권교체를 바라는 국민들께 절대 실망시켜 드릴 일 없다고 확실하게 얘기드릴 수 있다"고 강조했다.

