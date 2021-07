경남 관광 창업 아이디어 내고 상금 타자

8월 19일~20일, 그랜드 머큐어 앰배서더 창원 호텔에서 본 행사 진행

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 관광기업지원센터는 7월 1일부터 8월 20일까지 우수 창업 아이디어를 보유한 창업팀을 발굴하기 위해 '2021 경남 관광 창업 아이디어톤'을 진행한다고 12일 밝혔다.

2021 경남 관광 창업 아이디어톤은 경남 도민이라면 누구나 신청할 수 있다.

개인으로는 출전이 불가하며 2인 이상 팀으로만 접수할 수 있다.

모집 분야는 식음료, 제조기반, 지역관광, 관광 ICT, 기타이다.

서류 접수는 7월 1일 목요일부터 8월 6일 금요일까지다.

본 사업에 대한 설명회는 서류 접수 기간 중 오는 22일, 30일 총 2회 개최될 예정이다.

대상은 1개팀 700만원, 최우수상은 2개팀 500만원, 우수상 3개팀 300만원, 장려상 4개팀 100만원이다.

서류 신청 방법은 경남 관광기업지원센터 누리집에서 신청서를 받아 작성 후 이메일로 접수하면 된다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr