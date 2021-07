대전시, 상반기 계약심사 ‘예산 87억원 절감’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 올해 상반기 계약원가 심사제도로 87억원의 예산을 절감했다고 12일 밝혔다.

계약심사는 953건에 3060억원 규모로 이뤄졌다. 이 제도는 원가산정, 공법산정, 설계변경 증감금액의 적정성을 따져 예산이 불필요하게 집행되지 않게 하는데 목적을 둔다.

이를 통해 시는 사업소 26억원, 본청 23억원, 자치구 21억원, 공기업 17억원 등의 예산을 절감했다. 계약 유형별로는 공사 334건에 54억원, 용역 246건에 26억원, 물품 373건에 7억원 등이다.

예산절감은 그간의 심사사례와 원가산정 기준 등을 토대로 불합리한 공종 및 공법, 물량 및 요율의 과다계상, 공종 누락분 보완, 노임·품셈적용 오류 등을 조정하고 반영한 결과다.

시는 현재 효율적 재정운영을 위해 3억원 이상의 종합공사, 1억원 이상의 전기·통신·기계·조경공사, 5000만원 이상의 용역 및 2000만원 이상의 물품구매 등을 심사하고 있다.

최진석 시 감사위원장은 “올해 하반기에도 원가의 과다·과소 산정을 방지하고 계약목적물의 품질향상과 심사의 투명성을 확보해 계약심사 업무가 효율적으로 운영될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr