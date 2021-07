롯데홈쇼핑, 쇼호스트 공개채용 고객 투표…“내가 뽑는 원픽”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 18일까지 고객이 직접 쇼호스트를 평가하고 선택하는 ‘당신의 쇼호스트를 PICK하라!’ 투표를 진행한다고 12일 밝혔다.

롯데홈쇼핑은 지난 4월부터 미디어 커머스 역량을 보유한 인재를 발굴하는 2021 쇼호스트 공개채용을 진행하고 있다. 당신의 쇼호스트를 PICK하라는 롯데홈쇼핑 온라인몰 및 모바일앱에 게재된 지원자들의 개별 홍보 영상을 시청하고, 선호하는 지원자에게 고객이 투표하는 방식이다.

지원자들은 방송 스타일, 취미, 향후 포부 등을 소개하고, 댄스, 노래, 성대모사 등 자신을 어필하기 위한 다양한 특기를 선보였다. 롯데홈쇼핑은 누적 투표수에 따라 최종 평가 시 가점을 부여할 예정이다. 투표에 참여한 고객 중 추첨을 통해 다이슨 에어랩(1명), 에어 서큘레이터(5명) 등 다양한 경품도 제공한다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “최근 방송 환경이 급변하면서 고객과 쇼호스트 간 소통의 중요도가 커짐에 따라 채용 과정에 고객 투표 항목을 신설했다”며 “모바일 방송 이해도, 커뮤니케이션 능력 등 미디어 커머스 역량을 갖춘 인재를 선발해 최고의 방송 전문가로 육성해 나갈 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr