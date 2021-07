LG전자 "지난달 코드제로 무선청소기 구입 고객 60%, 올인원타워 선택"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 160,000 전일대비 1,000 등락률 +0.63% 거래량 250,776 전일가 159,000 2021.07.12 10:05 장중(20분지연) 관련기사 LG 올레드 에보, 해외 유력 매체들 연이은 호평LG전자, '아문디에비앙챔피언십' 온라인 자선경매 진행[종목속으로] LG전자의 호실적, 커진 기대감 close 가 LG 코드제로 무선청소기의 신개념 거치대 '올인원타워'가 인기를 이어가고 있다고 12일 밝혔다.

LG전자는 코드제로 A9, A9S 씽큐 등 기존 모델을 사용하는 고객을 위해 지난 5월부터 ▲먼지통 비움 ▲청소기 충전 ▲액세서리 보관 등이 가능한 올인원타워 거치대를 별도로 판매해 왔다. 고객은 카밍 그린, 카밍 베이지 등 오브제컬렉션 색상과 딥그레이 색상 중 올인원타워의 색상을 선택할 수 있다.

LG전자에 따르면 지난달 LG 코드제로 무선청소기 구입 고객 가운데 올인원타워 거치대를 포함한 제품 구입 비중이 60%에 육박했다. 올인원타워 단품 판매량은 출시 후 약 3주만에 1만대를 돌파했다. LG전자 관계자는 "차별화된 성능과 디자인은 물론 개발 초기 단계에서부터 기존 모델을 사용하는 고객을 감안해 추가로 구입이 가능하도록 한 점이 주효했다"고 설명했다.

올인원타워는 고객이 별도로 먼지통을 분리하지 않고 청소기를 거치한 후 위쪽 조작부의 먼지비움 시작 버튼을 누르면 먼지 흡입 모터가 청소기로부터 외부 공기를 빨아들여 먼지통을 비워준다. 고객이 먼지비움모드를 자동 또는 수동으로 설정할 수 있는데, 자동으로 설정해두면 버튼을 누르지 않아도 청소기를 거치할 때마다 먼지통을 비워준다.

H&A사업본부 리빙어플라이언스사업부장 백승태 부사장은 "기존 제품과의 호환까지 고려한 올인원타워로 더 많은 고객에게 차별화된 가치를 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

