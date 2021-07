도봉구 사회적경제기업 제품 할인특판전 '땡큐공감 할인마켓' 개최

도봉구, 농협 하나로마트 창동점에서 7월15일부터 2주간 사회적경제기업 제품 할인특판전 최대 30% 할인 '땡큐공감 할인마켓' 개최

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 코로나19로 기업 운영에 어려움을 겪는 사회적경제기업의 판로를 지원하기 위해 7월15일부터 28일까지 농협 하나로마트 창동점 1층 행사장에서 사회적경제기업 제품 할인특판전을 진행한다.

이번 행사는 도봉구가 운영하는 사회적경제기업 제품 판매장인 ‘도봉SE마켓’과 서울시 사회적경제 정책 매장인 ‘공감마켓 정’이 협업하여 '땡큐공감 할인마켓'이라는 이름으로 진행될 예정이다.

주요 판매 품목으로는 △목화송이협동조합의 생활한복, 에코백, 앞치마 △더스트치의 문구류 △손안에세상의 종이접기 세트 △서울도봉양말협동조합의 양말 △도봉지역자활센터의 도마 및 소가구 등이며, 최대 30%까지 할인된 금액으로 판매한다.

도봉구는 사회적경제기업 제품 할인특판전을 이번 한 번에 그치지 않고, 북서울신협과 도봉SE마켓, 창동 이마트 등 다양한 장소에서 추가적으로 개최할 예정이다.

이동진 도봉구청장은 “이번 행사를 통해 지역주민이 질 좋은 사회적경제기업 제품을 저렴한 가격에 이용해보는 기회가 되길 바란다. 가치를 생각하는 따뜻한 소비는 코로나로 지친 사회적경제기업에 큰 힘이 될 것”이라고 전했다. 관련문의: 도봉구 자치마을과 사회적경제팀

