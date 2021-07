[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 리처드 브랜슨 버진 그룹 회장이 민간인으로는 첫 우주 관광에 성공하고 귀환 중이다.

브랜슨 회장이 탑승한 버진 갤러틱의 우주 비행선 '유니티'는 11일(미 동부 현지시간) 오전 11시 27분경 모선에서 분리해 로켓을 점화하고 우주로 치솟아 올랐다.

버진 갤러틱이 제공한 영상에 따르면 브랜슨 등 탑승객들은 무중력 상태를 잠시간 경험했다.

브랜슨은 귀환 중 "아름다운 우주를 지켜봤다"라고 소감을 전했다. 브랜슨은 약 4분간의 우주 경험을 마치고 지구로 귀환 중이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr