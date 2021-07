한은 "美 집값상승·구인난…인플레이션 우려 확대"

한국은행 '해외경제포커스'

[아시아경제 김은별 기자] 하반기에도 미국 경제가 빠른 회복세를 보이면서 중장기 인플레이션 압력이 커지고 있다는 분석이 나왔다.

한국은행은 4일 발간한 '해외경제포커스'에서 "미국의 근원 PCE물가는 견조한 소비증가 등으로 상승압력이 높아지면서 내년 초까지 높은 오름세를 보일 전망"이라고 밝혔다. 근원 PCE 기준 미국의 올해 물가상승률 전망치는 연방준비제도(Fed) 전망치 기준 3.0%다. 내년 물가도 2.1%로 2%를 넘어설 것으로 예상되고 있다.

한은은 "높은 물가 오름세가 예상보다 장기간 지속될 경우 최근 상승 조짐을 보이는 기대 인플레이션이 높은 수준에서 고착화되면서 향후 중장기적인 물가상승 압력으로 작용할 수 있다는 우려도 상존하고 있다"고 덧붙였다.

최근 미국에선 일시적으로 큰 폭의 오름세를 보이고 있는 경제재개 및 원자재 수급 불안 관련 품목들을 제외한 여타 항목의 가격도 빠른 속도로 오르고 있다. 일시적 가격 급등락 항목을 제외하고 집계한 물가상승률(trimmed CPI)은 2008년 7월(6.5%) 이후 가장 높은 수준으로 지난 5월 4.8%를 기록했다.

일부 투자은행(IB)들은 5월 이후 귀속임대료(OER)가 높은 상승률을 기록하고 있는 점을 주목하고 있다. 최근 주택가격 급등이 코로나19 확산에 따른 재택근무 확대 등 일시적 요인뿐 아니라 주택 공급 부족 등 구조적 요인에 상당 부분 기인하는 만큼 가계 주거비용 상승이 중장기적 물가상승 요인으로 작용할 수 있다는 것이다. 주택 중위가격 상승률은 3월 16.5%에서 4월 22.2%로 높아졌다.

기대 인플레이션도 높아지고 있다. 소비자 조사를 기반으로 한 뉴욕 연방준비은행의 단기 기대 인플레이션은 4.0%로 2013년 조사 이후 최고치를 기록했다. 가격변수 움직임에 민감하지 않은 5월 전문가 기대 인플레이션도 2.2%로 10년 만에 가장 높다.

미국 고용시장에서 구직자 우위 현상이 장기화하며 구인난이 나타나고 있다는 점도 임금상승압력을 주고 있다. 한은은 "최근 관측되고 있는 고용시장에서의 구인난 심화 현상이 보다 광범위한 임금 상승 압력으로 확산될 가능성이 있다"고 전했다. 아직 고용시장 수급 불균형이 전반적인 임금 상승으로 이어지고 있진 않지만 음식업 등 저임금 근로자 비중이 높은 일부 업종은 실제 판매가격 상승으로 이어질 수 있다는 것이다.

한은은 "시장참가자들은 올해 중 인플레이션 급등 현상이 일시적일 것이란 Fed의 전망에 대체로 동의하고 있으나 잠재적 인플레이션 위험이 현실화돼 기조적인 고인플레이션이 발생할 수 있다는 우려도 점증되고 있다"고 전했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr