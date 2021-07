관광公·EBS·재외동포재단 '코로나19 위기관리 모범 공공기관' 선정

코로나19 위기관리 글로벌 평가단, 1일 시상식 개최

[아시아경제 김봉수 기자] 한국관광공사와 한국교육방송공사(EBS), 재외동포재단 등 3개 기관이 코로나19 위기관리에 가장 모범적인 공공기관으로 선정됐다.

국내와 해외 최초 민간 전문가들로 구성된 '코로나19 위기관리 글로벌 평가단(단장 최성)'은 1일 오후 서울 프레스센터에서 '2021 코로나 위기관리 대상 시상식'을 개최해 이들 3개 기관에 대상을 수여했다.

기업 부문에서는 한국중소기업경영자협회를 중심으로 컨소시움을 구성한 ‘K-방역 플랫폼 사업단’이 대상을 수상했다. 국내 155개 우수 중소기업이 K-방역 제품으로 전세계 50개 국에 진출할 수 있도록 노력한 공로를 인정받았다.

‘코로나 위기극복의 숨은 공로자’에는 DMZ 내 통일촌 마을 이완배 이장이 선정됐다. 이완배 이장은 항상적인 남북 긴장에 더해 코로나 위기까지 더해진 이중적 어려움 속에서도 지역주민의 생계보장을 위해 특산품 판로 모색 등 노력한 공로다.

교육복지정책 부문에서 서울시교육청, 글로벌 리더 부문에서 민병철 선플재단 이사장, K-방역과 글로벌 리더십 분야에서 폴라 박 워싱턴한인회장 등도 각각 부문별 대상을 받았다.

지방자치단체 부문에서는 대전광역시와 충청남도, 충남 논산시 등 15개 지방자치단체가 대상을, 5개 지자체가 최우수상을, 1개 지자체가 우수상을 각각 받았다.

최성 단장은 "지방정부의 적극적인 공모와 탁월한 코로나 위기관리 성과가 확인됐고, 대한민국 K-방역의 진짜 힘은 시민과 함께하는 로컬 거버넌스에서 출발했다는 점이 확인됐다"면서 "교육청 및 공공기관, 시민 간의 스마트 위기관리 시스템의 효과적 작동, 코로나 위기관리의 진짜 숨은 공로자는 ‘위대한 시민의 한국적 연대 의식’이라는 점을 확인하게 됐다"고 설명했다.

최 단장은 이어 “이번에 선정된 대상 기관 및 공로자들과의 소통을 통해 새로운 방향을 모색하겠다”며 “오는 8월 제주도에서 개최하는 한국지방자치학회의 하계학술대회에서 이번 공모대회를 통해 확인된 코로나 위기관리 성과에 대한 학술적 평가를 하는 작업을 적극 검토하고 있다”고 말했다.

다음은 각 부문별 수상자 명단이다.

<지방정부>

대상

대전광역시 (허태정 시장) - 기업지원 및 청년일자리 창출 분야

충청남도 (양승조 도지사) - 민생경제 회생 및 협치시스템 분야

경기 의정부 (안병용 시장) - 창의적 혁신교육 분야

경기 안양시 (최대호 시장) - 코로나 위기관리 역량 강화 분야

경기도 평택시 (정장선 시장) - 협치적 지역방역정책 분야

서울 강서구 (노현송 구청장) - 민관 거버넌스 분야

서울 성동구 (정원오 구청장) - 혁신정책 분야(필수노동자 보호정책)

충남 논산시 (황명선 시장) - 코로나 위기관리 종합대책 분야

충북 영동군 (박세복 군수) - 시민소통 분야

부산 동구 (최형욱 구청장) - 코로나 종합대응 분야

경남 남해군 (장충남 군수) - 지역맞춤형 방역 분야

경남 창녕군 (한정우 군수) - 협치행정 분야

광주 서구 (서대석 구청장) - 창의적 혁신정책 분야

전남 해남군 (명현관 군수) - 단체장 리더쉽 분야

전남 신안군 (박우량) - 문화관광 정책 및 일자리 창출 분야

최우수상

인천 미추홀구(김정식 청장) - 코로나 위기극복 대책 분야

인천 중구 (홍인성 청장) - 시민안전성 제고 분야

충남 예산군 (황선봉 군수) - 소상공인 지원 및 시민안전 분야

충남 부여군 (박정현 군수) - 코로나 지역방역 분야

전북 김제시 (박준배 시장) - 기업투자 유치 및 일자리 창출 분야

우수분야 경남 창녕군 (한정우 군수) - 시민소통 분야

<교육청>

대상 서울시 교육청 (조희연) - 교육복지정책 분야

<공공기관 및 공직자>

대상

한국관광공사 사장 (안영배 사장) - 관광정책 및 시민소통 분야

EBS (김명중 사장) - 교육정책 및 시민소통 분야

재외동포재단 (김성곤 이사장) - 재외동포 지원정책 분야

문승준 한국보훈의료복지공단 대전보훈병원 원무실장 ? K·방역 및 시민협치 분야

우수 노수열 창녕군청 행정과장

<기업 및 CEO>

대상

슈퍼맨(김태훈 대표) ? 글로벌 K-방역 분야

은혜림테크(김정례 대표) - K-방역 및 시민안전 분야

K-방역 플랫폼 사업단(조동휘·문대열 공동대표) - K-방역 수출 분야

보롬왓 (이종인 대표) - 코로나 극복대책 및 시민소통 분야

다산북스 (김선식 대표) - K·교육컨텐츠 개발 & 글로벌 진출 분야

에어패스(임종호 대표) - 청년일자리 창출 및 비대면 재택근무 분야

<시민(재외동포 포함)>

대상

민병철 선플재단 이사장 ? 글로벌 리더분야

폴라 박 워싱톤 한인회장 ? K·방역 & 글로벌 리더쉽 분야

코로나 위기극복의 숨은 공로자(시민대상)

이완배 통일촌 이장

박준호 오산 대호초등학교 교사 외.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr