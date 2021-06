교육전문기업 EK그룹, 업계최초 ‘주 4.5일 근무제’ 도입

교육전문기업 EK그룹(회장 이희주)이 오는 8월부터 업계 최초로 ‘주 4.5일 근무제’를 도입한다. 월요일부터 금요일 오전까지는 평상시대로 근무하고 목표 업무를 마친 직원들은 금요일 오후에 자유롭게 퇴근할 수 있는 것이다.

EK그룹은 52시간 근무제 적용과 코로나19 팬데믹 등 근로방식이 변화함에 따라 ‘얼마나 일하느냐’ 보다는 ‘어떻게 일하느냐’에 중점을 두고, ▲임직원의 삶의 질 향상 ▲업무 효율성과 자율성을 극대화 ▲상호간 신뢰 구축 및 상생을 위해 이 같은 결정을 했다.

늘어난 휴일에 충분히 휴식을 취하면 창의력이 향상되고 자기계발 시간을 통한 역량 성장도 기대할 수 있다. 또한, 효율적인 워라밸은 업무성과에 긍정적으로 작용할 것이라는 게 그룹의 설명이다.

EK그룹 관계자는 “표면적으로 업무시간이 감소하기 때문에 회사의 성과나 매출에 부정적인 영향을 미친다고 생각할 수 있다”라며, “하지만 직원들이 자발적으로 비효율적인 업무를 개선하고 업무자동화 등 생산성을 높이기 위해 많은 고민과 함께 자율성을 높인다면, 회사와 직원 간 신뢰도가 강화될 것이다. 이는 장기적 관점에서 회사의 성장은 물론 생산성 향상에 큰 도움이 될 것이다”라고 설명했다.

한편, EK그룹은 2001년 영유아교육전문 포털사이트 ‘키드키즈’를 오픈하여, 현재 동종업계 최대인 130만 회원수 및 콘텐츠를 보유하고 있다. 계열사 및 법인으로 ▲직장어린이집 설치·운영을 지원하는 ‘EK보육경영연구소’ ▲프리미엄 어린이집 프랜차이즈 ‘(주)코날(빅스맘)’ ▲시니어세대 교육전문 포털사이트 ‘(주)햇빛가득찬(실버에듀넷)’을 운영하고 있다.

