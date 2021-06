[아시아경제 김지희 기자] 이재명 경기도지사가 다음 달 1일 대권 도전을 공식 선언한다.

이 지사의 핵심 측근으로 알려진 박홍근 더불어민주당 의원은 27일 언론에 "이재명 지사가 오는 30일 민주당 예비후보로 등록하며 7월 1일 오전 영상으로 출마를 선언한다"고 밝혔다.

다만 대권 도전을 선언하는 구체적인 시간과 방식은 추후 다시 공지된다.

이 지사는 측근 의원들과 이날 저녁 출마 선언일자를 조율하고 이 같이 확정한 것으로 알려졌다.

