인도 12개주서 '델타 플러스 변이' 감염 51명 확인…사망자도 4명

4만5000명 샘플 분석 결과 51명 감염 확인

[아시아경제 김지희 기자] 인도 보건당국이 코로나19 샘플 분석 결과 '델타 플러스 변이' 감염자 51명이 확인됐다고 밝혔다. 사망자도 4명 발생했다.

27일 힌두스탄타임스 등 현지 언론에 따르면 인도 국가질병통제센터(NCDC)는 25일 기준으로 12개 주에서 51명의 델타 플러스 변이 감염자가 확인됐다고 전했다. 인도에는 총 28개 주와 8개 연방 직할지가 있다. 당국은 4만5000명의 샘플을 분석했다.

먼저 마하라슈트라주에서 22명으로 가장 많은 델타 플러스 변이 감염자가 확인됐고, 타밀나두주 9명, 마디아프라데시주 7명, 케랄라주 3명, 펀자브와 구자라트주 각 2명 순이었다. 또 마디아프라데시주 2명, 마하라슈트라주와 타밀나두주 각 1명 등 총 4명이 델타 플러스 변이 감염으로 사망한 것으로 조사됐다.

수지트 쿠마르 싱 국가질병통제센터 소장은 "델타 플러스 변이의 총유전체 분석에는 10∼12일 가량이 소요되며 더 많은 샘플을 살펴봐야 한다"며 "델타 플러스란 명칭은 델타 변이보다 강력해서 붙여진 것은 아니고 과학적으로 연구가 더 필요하다"고 설명했다. 또 "인도에서는 지난 3개월간 델타 플러스 변이가 산발적, 제한적으로 확인된 만큼 확산세라고 보기는 이르다"고 전했다.

델타 플러스 변이는 전파력이 강한 기존 델타 변이의 특성에 'K417N'라는 돌연변이가 추가된 형태다. K417N은 남아공발 베타 변이와 브라질발 감마 변이에서 발견된 바 있다. 이 때문에 전문가들은 델타 플러스 변이가 기존 변이보다 전염력과 백신 무력화 능력이 강할 것으로 우려하고 있다.

한편 이날 인도의 코로나19 일일 신규 확진자 수는 5만40명, 사망자는 1258명으로 집계됐다. 누적 확진자는 3023만3000여명, 누적 사망자는 39만5000여명이다.

