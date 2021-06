[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 부싸움 중 아내를 흉기로 찌른 남편이 투신하는 사건이 발생했다.

27일 경남 함양경찰서 등에 따르면 이날 오전 10시께 함양군 한 주택에서 A(60대)씨가 부부싸움 중 아내 B(60대)씨를 흉기로 찌른 다음 주택 2층으로 올라서 투신했다.

A씨와 B씨는 중상을 입고 진주의 있는 한 병원으로 이송됐으나 모두 사망했다.

경찰은 목격자, 폐쇄회로(CC)TV 등을 상대로 정확한 사건 경위를 수사하고 있다.

