27일 지지자 모임 광주·전남 본부 발대식 참석

[아시아경제 김지희 기자] 더불어민주당의 대선주자인 정세균 전 국무총리가 "언론의 무자비한 폭로에 견딜 수 있는 도덕적으로 흠결이 없는 후보가 필요하다"고 강조했다.

정 전 총리는 27일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 지지 조직 '균형사다리' 광주·전남 본부 발대식에 참석해 "도덕성만큼은 상위 1% 정치인이라고 자신 있게 말씀드린다"며 이 같이 말했다. 그는 "갈등과 분열 없이 하나로 뭉쳐야 승리할 수 있다"면서 "어려운 시기마다 당을 지키며 당을 하나로 만들었다"고 강조했다.

그러면서 "통찰력과 경험을 바탕으로 불안감이 아닌 안정감, 불신 아니라 신뢰를 줄 수 있어야 한다"며 "누가 신뢰받는 정책으로 국민의 믿음을 얻어낼 수 있느냐, 누가 안정적인 유능함으로 정권 재창출을 이뤄낼 수 있느냐"며 목소리를 높였다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr