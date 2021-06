'인천개항장 문화재 야행' 내달 1~4일…옛 시장관사 개방 및 도보탐방

[아시아경제 박혜숙 기자] '2021 인천 개항장 문화재 소야행' 행사가 다음 달 1~4일 중구 개항장 문화지구 일대에서 열린다.

야간에 문화재를 관람하고 체험하는 문화유산활용 프로그램으로, 올해 6회 째를 맞아 '팔색향유, 1883 꺼지지 않는 개항의 밤 이야기' 라는 주제로 펼쳐진다.

인천시는 이번 행사에서 인천 개항의 역사를 간직한 송학동 옛 시장관사를 '인천시민愛집'이라는 새 이름과 함께 시민들에게 개방한다.

또 국내에 현존하는 가장 오래된 플라타너스인 자유공원 플라타너스(1884년생 추정)를 중심으로 다양한 볼거리를 선보일 예정이다.

야간 문화재 도보탐방 체험프로그램은 '김구와 인천', '청국 조계', '일본 조계', '각국 조계', '근대 경제', '종교를 통한 근대문화 전파'를 주제로 6개의 코스로 운영된다. 개항기 문화재와 문화시설 16곳이 개방돼 가족과 함께 문화재를 탐방하는 교육·역사체험의 기회를 제공한다.

또 중구청 일대(신포로 27번길)에 개항기 역사를 보여주는 빛 조형물, 청사초롱 등 야간 경관조명을 설치하고, 근대 개항기 의상을 입은 국내외 연기자로 구성된 '움직이는 포토존'도 마련된다.

인천시는 코로나19에 따른 거리두기를 위해 LED 우산을 비롯한 방역·홍보 부스를 운영해 안전한 행사를 치를 방침이다.

1883년 인천항 개항 이후 근대기 조선에서 가장 번성한 공간이었던 인천 개항장에는 근대 건축물과 문화재가 다수 보존돼 있다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr