美 서부, '열돔 현상' 기록적인 폭염…포틀랜드 42.2도

[아시아경제 이광호 기자]미국 서부 지역이 '열돔 현상'으로 연일 기록적인 폭염을 나타내고 있다.

열돔 현상은 지상 5km∼7km 높이의 대기권 중상층에 발달한 고기압이 정체하거나 아주 서서히 움직이면서 뜨거운 공기를 지면에 가둬 더위가 심해지는 현상을 말한다. 고기압에서 내려오는 뜨거운 공기가 마치 돔에 갇힌 듯 지면을 둘러싸기 때문에 열돔으로 불린다.

26일(현지시간) ABC방송, AP통신 등에 따르면 이날 오리건주 최대도시 포틀랜드의 최고 기온이 화씨 108도(섭씨 약 42.2도)로, 1965년과 1981년에 기록한 최고 기온 107도(41.6도)보다 높게 나타났다.

특히 일요일인 27일 낮 최고 기온은 화씨 111도(43.9도)까지 상승할 것으로 예보돼 최고 기록을 연이어 경신할 것으로 보인다.

워싱턴주 시애틀도 이날 화씨 101도(섭씨 38.3도)로 6월 최고 기록을 경신했다. 27일은 103도(39.4도), 28일은 108도(42.2도)까지 오르면서 역시 관측 사상 이 지역 최고 기록(화씨 103도)을 넘어설 것으로 보인다.

워싱턴주와 오리건주는 통상 이 시기 평균 최고 기온이 70도대(약 21∼26도)에 머물렀으나, 올 여름 들어 연일 평균 최고 기온을 훨씬 상회하는 무더위가 나타나고 있는 것이다.

아이다호, 몬태나 등 다른 북서부 주와 네바다 등에도 폭염이 찾아와 다음주까지 무더위가 이어질 것으로 예상된다.

캘리포니아주 북부 레딩시 온도도 이날 113도(45도)까지 상승했다.

