野 "김기표 자진사퇴는 당연…靑 비서관·장관, 감사원 부동산 전수조사 받아야"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 27일 김기표 반부패비서관 자진사퇴와 관련해 청와대 비서관급 이상과 정부 장·차관급 이상 고위공직자에 대한 감사원의 부동산 전수조사를 요구했다.

황보승희 국민의힘 수석대변인은 이날 김 비서관의 자진사퇴와 관련해 구두논평을 통해 "당연한 결정이지만, 김 전 비서관의 자진사퇴로 끝나선 안 된다"며 "이참에 청와대 비서관급 이상과 정부 장·차관급 이상 고위공직자에 대한 감사원의 부동산 전수조사가 이뤄져야 한다"고 요구했다.

황보 수석대변인은 "김 전 비서관이 임명되었던 지난 3월은 LH 사태로 국민 분노가 어느 때보다 거셌던 시기였다"며 "청와대는 김 비서관 임명 직전, 비서관급 이상을 대상으로 한 부동산 투기전수조사까지 실시하기도 했는데 또다시 국민들 가슴에 불 지르는 무능한 인사 참사가 반복됐다"고 지적했다.

그는 "청와대가 인사검증과정에서 투기 의혹을 발견하지 못했다면 무능이고, 알고도 임명을 강행한 것이라면 국민 기만"이라며 "서민들에게는 온갖 대출규제로 내 집 마련조차 못 하게 막더니, 정작 청와대의 고위공직자는 부동산 자산의 절반이 넘는, 무려 56억원의 ‘영끌 대출’을 받았다"고 지적했다.

황보 수석대변인은 "이런 투기 의혹 대상자에게 공직자들의 비리와 부패를 감시할 업무를 맡겼으니, 사실상 고양이에게 생선을 맡긴 격이나 다름없었다"며 "청와대는 꼬리자르기로 끝낼 생각 말라"고 지적했다. 이어 "아울러 김 전 비서관의 투기 의혹이 제기된 만큼, 이 부분에 대한 철저한 수사가 있어야 할 것"이라고 밝혔다.

