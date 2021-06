정세균 “반사이익으로 떠서 대통령 된 사람 있었나” 윤석열·최재형 겨냥

[아시아경제 전진영 기자] 여권 대선주자인 정세균 전 국무총리는 27일 야권 대권주자로 거론되는 윤석열 전 검찰총장과 최재형 전 감사원장 등을 향해 “반사이익을 노리는 것이다. 반사이익 가지고 대통령이 된 사람이 있었느냐”고 일갈했다.

정 전 총리는 이날 MBN ‘정운갑의 집중분석’과의 인터뷰에서 “옛날부터 정치를 할 때 권력자를 비판하고 문제제기를 하면 뜨는 게 있었다. 대표적인 사람이 이회창 총재”라며 “그런데 결국 대통령이 되지 못했다. 주로 반사이익을 노리는 거라고 본다”며 이같이 말했다.

그는 “대통령은 스스로의 역량을 가지고 국민의 신뢰를 쌓아야지, 반사이익 가지고는 잘 안 되는 거 같다”며 “그렇게 바람직한 현상은 아닌 것 같지만 그분들이 선택하는 길을 누가 뭐라고 하겠느냐. 결국 평가를 하고 판단하는 것은 국민들”이라고 지적했다.

윤 전 총장이 야권의 최종 대선 후보가 될 수 있을지를 묻는 질문에 대해선 “좋은 검사는 좋은 검사로 끝나야한다”고 비판했다. 그는 “좋은 검사가 정치를 잘했다는 이야기는 지금까지 들어본 적이 없다”고 했다.

여권 대선 후보들의 향후 단일화 가능성에 대해선 “벌써 연대하는 것은 너무 빠른 이야기다. 아직 예비후보 등록도 안 했지 않느냐”며 “나중에 혹시 있을 수 있는 일이지, 지금 그런 걸 염두에 두거나 거론할 시점은 아니라고 본다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr