"대통령 아들이 뭐 대단하다고…" 배현진, 문준용 해명 비판

[아시아경제 황수미 기자] 문재인 대통령 아들인 문준용 씨가 자신을 둘러싼 한국문화예술위원회(문예위) 지원금 특혜 논란 관련 반박 입장을 내놓자 배현진 국민의힘 최고위원이 "천진난만한 대통령 아드님, 좌충우돌해 큰일"이라고 직격했다.

26일 배 최고위원은 문 씨가 경향신문과 한 인터뷰를 자신의 페이스북에 공유해 올리며 이같이 말했다.

전날 문 씨는 인터뷰에서 최근 문예위 지원사업에서 6900만원의 지원금을 받은 일과 관련해 "특혜는 없었다. 특혜 의혹을 제기한 정치인들은 아무런 근거 없이 대통령의 가족을 정치에 악용하지 말라"고 설명했다. 또한 문 씨는 "지금 정치인들의 저에 대한 공격은 완전히 실패해 정치적 효과는 없는 반면, 오히려 작가로서의 제 실력을 부각하는 결과만 낳고 있다"고 했다.

그러면서 문 씨는 배 최고위원 등이 자신을 국정감사(국감) 증인으로 불러내려는 것에 대해 "증인으로 부르려면 특혜 근거가 있어야 하는데 저들이 주장하는 유일한 근거는 제가 대통령 아들이라는 것뿐"이라고 강조했다.

문 씨는 또한 "지금도 포기하는 지원금이 많다"며 "특히 형편이 어려운 분을 돕는 지원금은 아예 처음부터 배제했다"고 말했다.

이에 배 최고위원은 문 씨를 향해 "착각마시라, 대통령도 아니고 '대통령 아들'이 뭐 대단하다고"라며 "국감증인은 대통령 아드님 자격이 아니라 국민세금 6900만원을 수령하신 문체부 산하기관 공모 당선자 즉, '예술인 지원자' 자격으로 모시겠다는 것"이라고 지적했다.

배 최고위원은 "국감은 원래 예정된 국회의 연중 업무이고, 본인은 자발적 고백을 통해 정부부처 예산 관리의 헛점을 검토할 힌트를 주셨기에 주요 증인으로 모시겠다는 것"이라며 "대통령 아들이 아니라 대통령 할아버지이시라도 필요하면 국감장에는 나오실 수 있다"고 했다.

그러면서 "국회는 국민의 대리역인데 그렇게 함부로 으름장 놓으면, 아버지가 더 난처하실 것"이라고 덧붙였다.

또한 배 최고위원은 문 씨가 '포기하는 지원금이 많다'며 '특히 형편이 어려운 분을 돕는 지원금은 아예 처음부터 배제했다'고 한 발언을 두고 "지나가던 소가 웃을 일"이라며 "지원만 하면 누가 맡아놓고 당선시켜드린다던가, 근자감(근거 없는 자신감) 뭔가"라고 저격했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr