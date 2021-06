[포토] CJ제일제당, 초대형 솥 조형물 팝업 전시

[아시아경제 윤동주 기자] CJ제일제당이 27일 서울 영등포 타임스퀘어 광장에서 신제품 햇반솥반을 알리는 팝업전시회를 갖고 있다. 초대형 솥과 주걱을 활용해 '솥밥으로 지은 밥맛'을 소개하고자 기획된 이번 전시회는 다음 달 4일까지 열린다.

햇반 솥반은 버섯, 무, 계피, 등을 달여내 풍미를 더한 밥물에 버섯, 연근, 고구마, 밤 , 호박씨와 같은 큼직한 원물을 넣어 만든 것이 특징이다.

전시회 기간 동안 포토존에서 사진을 찍어 인스타그램 등 SNS에 올리면 제품을 받을 수 있는 이벤트도 진행된다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr