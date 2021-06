원희룡 "검찰인사 보고 文정부 마지막 기대 접어…죄 덮어도 없앨 수 없어"

[아시아경제 나주석 기자] 원희룡 제주도지사는 27일 검찰 인사와 관련해 문재인 정부를 강도 높게 비판했다. 원 지사는 "마지막 기대를 접었다"고 밝혔다.

그는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "검찰 인사를 보면서 문재인 대통령의 위선에 분노한다"며 "정권 관련 수사를 담당하고 있는 부장검사들을 전원 교체한 검찰 인사를 보면서 마지막 기대를 접었다"고 말했다.

원 지사는 "정권 관련 수사를 그렇게 두려워하시는 분이 왜 권 초기 검찰의 무리한 특수 수사를 막지 않으셨냐"면서 "정권이 끝나가니 겁이 나냐, 감옥 갈까 두렵냐"고 비판했다.

그는 "살아있는 권력을 수사하라고 윤석열 총장에게 칼을 주시더니, 그 칼은 이전 정권만 잡아넣고 이번 정권은 보호하라는 뜻이었냐"면서 "지은 죄를 덮을 수는 있어도 없앨 수는 없다. 누가 되든 다음 정권에는 온 천하에 드러날 것"이라고 말했다.

원 지사는 "저는 국민통합을 최고의 가치로 여깁니다만, 이번 검찰 인사에 드러난 문재인 대통령의 내로남불을 심판하지 않고는 통합도 없다는 것을 깨달았다"면서 "문재인 정권의 정책을 모두 되돌려놓겠다"고 밝혔다.

그는 "윤석열이 아니라 원희룡이 더 균형 잡힌 원칙을 가지고 엄격하게 처리하겠다"며 "모두가 승복할 수 있는 심판은 원희룡의 몫이다. 피하지 않겠다"고 말했다.

