제주해경, 무인도에 고립된 낚시객 등 12명 구조

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 지난 26일 저녁 무인도인 제주시 화도에서 낚싯배가 좌초돼 선장과 낚시객 등 12명이 갯바위에 고립됐으나 긴급 출동한 제주해경에 의해 안전하게 구조됐다.

27일 제주해양경찰서에 따르면 전일 저녁 6시 16분께 제주시 애월항에서 낚시객 등 12명을 태우고 출항해 추자면 화도 인근에서 낚시 중이던 A호(애월선적/6.67t/선장1,낚시객11명)로부터 V-PASS SOS 신고가 접수됐다.

신고를 받은 제주해경은 저녁 6시 17분께 인근 해역에서 경비 중이던 경비함정, 구조대, 연안 구조정 등을 긴급 출동시켜 침수 중인 A호와 무인도인 화도에 긴급 상륙한 뒤 고립 중인 선장 및 낚시객 12명을 모두 구조했다.

해경은 이 과정에서 고속 단정을 이용, 갯바위에 고립된 선장과 낚시객 등을 안전하게 경비함정으로 탑승시켜 저녁 8시 15분께 제주항에 도착했다. 탑승객은 모두 건강에 이상이 없는 상태로 전원 귀가했다.

좌초된 낚시어선 A호는 선수와 선미 홋줄을 이용해 화도 갯바위에 연결해놓았으나, 현재 선수 일부분과 안테나 부분만 보인 채 침몰 됐으며 A호 선장이 민간어선 등 섭외하여 선체 인양 등을 할 예정이다.

낚시어선 A호에는 경유 200L가 적재되어 있었으나 해양오염은 발생하지 않았다.

해경은 혹시 모를 해양오염 발생에 대비, 제주해경 방제정을 이용해 현장에서 예찰 활동 중이다.

한편, 제주해경은 사고 선박에 음주자는 없는 것으로 파악하고 선장(50세, 남성,제주)과 낚시객들(10명 제주, 1명 경기)의 심리상태가 안정되면 당시 사고 경위를 조사할 예정이다.

제주해경은 2021년도 낚시어선 관련 사고는 총 6건으로 현재까지는 단 한 건의 인명피해도 발생하지 않았다고 밝혔다.

