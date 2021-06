송파구, 저소득보훈어르신 320명에 ‘건강키트’ 후원한 까닭?

밀알복지재단, 4300만원 상당 ‘건강키트’ 기부…저소득 국가유공자에 보훈지원

[아시아경제 박종일 기자] 호국보훈의 달을 맞아 송파구의 든든한 보훈지원이 눈길을 끈다.

송파구(구청장 박성수)는 24일 저소득 국가유공자를 대상으로 ‘건강키트’를 전달, 25일에는 ‘2021년 구청장과 보훈단체장과의 간담회’를 개최했다.

먼저, 구는 호국보훈의 달을 맞아 24일 지역내 저소득 국가유공자 320명의 보훈 어르신께 ‘건강키트’를 전달하는 행사를 진행했다.

이번 행사는 밀알복지재단이 운영하는 기빙플러스가 코로나 극복 희망메시지를 담은 홍삼, 생필품, 간식 등으로 구성된 ‘건강키트(4300만원 상당)’를 기부하는 이웃사랑 실천으로 마련된 자리다.

사회복지법인 밀알복지재단이 운영하는 기빙플러스는 기업으로부터 새상품을 기증받아 합리적 가격으로 판매, 소외된 이웃을 돕고 사회적 일자리를 창출하는 나눔의 공간이다. 소외된 이웃과 더불어 살아가는 나눔 프로젝트를 진행하고 있으며, 취약계층을 위한 후원을 계속 이어오고 있다.

또, 구는 25일에 6.25전쟁 제 71주년을 기념해 '2021년 구청장과 보훈단체장과 간담회'를 개최했다.

이날 간담회에는 송파구에서 운영하는 보훈단체 9곳(상이군경회, 전몰군경유족회, 전몰군경미망인회, 무공수훈자회, 광복회, 6.25참전유공자회, 월남전참전자회, 특수임무유공자회, 고엽제전우회) 단체장이 참석, 나라를 위해 희생하고 지역사회 발전을 위해 노력한 보훈단체의 애로·건의 사항을 청취하고 이들을 위로, 격려하는 시간이 이어졌다.

박성수 송파구청장은 “호국보훈의 달을 맞아 국가유공자의 희생과 헌신을 기억, 예우와 존경의 문화가 확산되기를 기대한다”며 “코로나19로 힘든 상황에서도 이웃사랑을 실천해 준 밀알복지재단에 감사드리고, 앞으로도 소외된 이웃에 지속적으로 관심을 가지고 다양한 지원 사업을 펼쳐 나가겠다”고 전했다.

