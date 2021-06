충남, ‘굴뚝 사업’ 고용안정 지원에 5년간 409억원 투입

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 이달 말부터 ‘2021년 고용안정 선제대응 패키지 지원사업’을 본격 시행한다.

27일 도에 따르면 이 사업은 고용노동부 공모사업으로 고용위기 우려 지역에서 중장기 일자리 사업이 진행될 수 있도록 지원하는 것을 핵심으로 한다. 충남은 지난 4월 공모에 선정됐다.

도는 선정결과에 따라 2025년까지 국비 327억원 등 409억원의 예산을 들여 고용안정 사업을 추진한다.

사업을 통해 예상되는 고용창출 목표는 5530명(연간 1100명 수준)으로 올해 도는 81억9000만원의 예산을 투입해 470명의 직업훈련을 돕고 400명에 채용장려금을 지급한다. 또 242개 기업을 지원할 계획이다.

우선 도는 석탄화력발전소 단계적 폐쇄에 따른 협력업체 노동자의 고용 위기에 대응하기 위해 노동자의 직무 분석부터 맞춤형 인력 양성 프로그램, 이·전직 서비스를 통한 지역 내 산업단지 일자리 연계 등을 지원한다.

또 친환경 자동차 전환 및 코로나19 장기화 등으로 침체된 도내 자동차 부품산업의 고용안정을 위해 친환경 소재부품 개발 기술지원, 성능 향상을 위한 기술상담을 실시한다.

기업 지원은 내연기관 중심의 자동차 부품기업이 수소차, 전기차 등 미래 친환경 자동차 부품 산업으로 사업을 전환할 수 있도록 유도하고 친환경 분야 유망기업의 시험·평가·인증 및 사업화를 돕는 방식으로 추진된다.

직업교육훈련을 통해선 지역 내 주력 산업에 필요한 맞춤형 인력과 신성장산업의 인적 경쟁력 강화에 필요한 자동차 부품설계 및 검증 인력, 태양광·수소에너지 및 미래 자동차 분야 융·복합 인재를 양성한다.

이승열 도 일자리노동정책과장은 “위기에 처한 석탄화력, 내연기관 자동차 부품산업 분야가 친환경 미래 일자리로 거듭날 수 있도록 사업에 내실을 다지겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr