CU, 제주 애월단과 '반려나무 입양 프로젝트' 진행

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 제주도 환경시민단체 애월단과 제주시 한림공원에서 ‘반려나무 입양 프로젝트’ 행사를 진행했다고 27일 밝혔다.

이번 반려나무 입양 프로젝트는 지난 4월 식목일을 맞아 CU가 애월단과 추진했던 언택트 희망의 나무심기의 후속 활동이다. CU와 애월단은 녹지를 조성해 미세먼지 저감과 산림의 탄소 흡수 기능을 증진시켜 기후변화에 대응하고 이에 대한 국민적 관심을 환기시키기 위해 이번 행사를 기획했다.

반려나무 입양식에는 30여명의 제주 지역 CU 가맹점주들과 BGF리테일 임직원을 비롯해 애월단, 국제 청소년 미디어 기자단, 토루앤앨런 등 사전 접수를 통해 선정된 100여 명의 입양인이 참석했다. 이들은 앞으로 3년간 자신이 입양한 반려나무를 직접 돌보게 된다. 입양인에게는 한림공원 1년 무료입장권이 지급된다. 반려나무 앞에는 입양인의 이름과 사진, 직접 작성한 환경과 지구에 대한 메시지가 담긴 푯말이 세워진다.

한편, BGF리테일은 올해 지구와 사회의 좋은 친구라는 ESG(환경·사회·지배구조) 비전을 마련하고 ▲온실가스 배출 저감 ▲플라스틱·일회용품 사용량 감축 ▲폐기물 저감 및 재활용 확대를 통해 친환경 벨류체인 구축에 나서고 있다.

