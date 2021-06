카자흐 국립학술오페라발레극장 메인홀 들어선 LG 올레드 TV

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 163,500 전일대비 500 등락률 -0.30% 거래량 1,132,098 전일가 164,000 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 개미들, 올해도 삼성전자 사랑 '여전'코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막더 과감해지고 젊어진 LG, 구광모 체제 3년 혁신성과 close 는 최근 카자흐스탄 남동부 알마티에 있는 국립학술오페라발레극장과 오는 2024년까지 3년 동안 후원 협약을 맺고 LG 올레드 TV, 울트라 HD TV 등을 설치했다고 27일 밝혔다.

LG 올레드 TV(모델명 65CX)는 극장 1, 2층 메인 홀에 각각 전시돼 공연 정보나 실시간 공연 현황을 보여준다. LG전자 관계자는 "메인 홀이 극장을 방문하는 관람객이 가장 먼저 마주하게 되는 장소인 만큼, 이곳에 설치된 LG 올레드 TV의 혁신 기술과 아름다움이 공연장 내부 공간의 예술적 가치를 한층 높여 줄 것으로 기대한다"고 전했다.

LG 울트라 HD TV(모델명 75UN7100·65UN7350)는 공연장 내부 벽면 등에 설치돼 공연 관련 자막을 제공한다. 오페라는 보통 원작의 언어 그대로 공연을 진행하기 때문에 관객들은 공연장 내에 설치된 디스플레이를 통해 자막을 함께 참고하는 경우가 많다.

이 극장은 카자흐스탄의 국민 시인이자 철학가인 아바이 쿠난바예프의 이름을 따 아바이 오페라하우스로도 불릴 만큼 카자흐스탄 문화·예술의 중심지다. 카자흐스탄은 과거 구(舊)소련 공화국 시절의 영향으로 오페라, 발레 등 공연 예술이 특히 발달했다.

LG전자는 올레드 TV와 문화·예술을 접목한 프리미엄 마케팅을 지속 진행하고 있다. 지난해부터는 러시아 모스크바에 위치한 푸시킨미술관과도 후원 협약을 맺고 LG 시그니처 올레드 8K를 전시하고 있다. 최근에는 호주 아티스트인 데이비드 맥레오드가 제작한 3D 아트를 뉴욕 타임스스퀘어와 런던 피카딜리광장에 있는 LG전자 전광판에 선보이며 올레드 TV의 미적, 기술적 가치를 알리기도 했다.

LG전자 김의도 카자흐스탄법인장은 "LG 올레드 TV의 혁신 기술과 디자인을 고객이 체감할 수 있도록 문화와 예술을 활용한 프리미엄 마케팅을 지속할 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr