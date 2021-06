김 총리, 제주 전기차 배터리 산업화 센터 방문

[아시아경제 장세희 기자]김부겸 국무총리가 사용후 배터리 산업을 직접 지원하겠다는 뜻을 밝혔다.

26일 김 총리는 제주도 제주시에 위치한 전기차 배터리 산업화 센터를 찾고 "배터리 산업 강국인 우리나라가 사용후 배터리 산업에서도 강국으로 거듭날 수 있도록 지원하겠다"며 이같이 밝혔다.

'국내 1호' 사용후배터리 재사용센터로, 전기차에 사용됐던 배터리를 회수·보관하고 에너지저장장치(ESS) 등으로 재사용하는 자원 순환을 연구하기 위해 설립됐다.

김 총리는 이어 "전기차 보급이 확대됨에 따라 사용후 배터리를 지혜롭게 활용하는 답을 찾아야 하는데, 제주에서 먼저 나서 노력해줘 매우 감사하다"고 덧붙였다.

한편 정부는 배터리 산업의 경쟁 강화와 생태계 조성을 위해 '이차전지 산업 발전전략'을 마련 중이다.

