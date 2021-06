경남문화예술회관, 2021 여름공연예술축제 '네 개의 시선' 개최

깍지, 큰들문화예술센터, 현장, 예도 등 4개 예술극단 참여

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남문화예술회관 대공연장에서 오는 30일과 7월 2일, 7일, 9일 저녁 7시 30분 2021 여름 공연예술축제 '네 개의 시선'을 개최한다.

이번 '네 개의 시선'은 극단 깍지 '지금이 전성기', 큰들문화예술센터 '최참판댁 경사 났네', 극단 현장 '반추', 극단 예도 '꽃을 피게 하는 것은' 등 4개 예술극단이 선사하는 연극으로 구성됐다.

먼저 오는 30일에는 극단 깍지의 '지금이 전성기'가 첫 무대를 장식한다.

'지금이 전성기'는 한 부부가 갑작스레 찾아온 갱년기를 극복하는 과정을 익살스럽고, 코믹하게 그린다. 탭댄스와 판소리, 노래, 만담 등 다양한 볼거리를 선사할 예정이다.

7월 2일에 개최되는 큰들문화예술센터 '최참판댁 경사 났네'는 박경리 선생의 대하소설 '토지'를 마당극으로 표현한 작품이다.

7월 7일에는 극단 현장의 '반추'가 진행된다. '반추'는 '2021 제39회 경상남도연극제'에서 금상을 수상한 작품이다.

이 작품은 한 남자의 '소설 쓰기'를 매개로, 가족 간의 갈등과 상처를 반추해 치유하는 방법을 묻는다.

7월 9일에는 극단 예도의 '꽃을 피게 하는 것은' 공연이 관객들을 만난다.

어느 사립고등학교 교무실에서 벌어지는 학교와 선생님들의 이야기로, 교육 현장의 불편한 문제점을 통렬하게 꼬집으며, 개선의 메시지를 던진다.

더욱 자세한 내용은 경남문화예술회관 누리집과 전화로 확인할 수 있다.

