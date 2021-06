조선일보, 25살 靑 비서관에 룸살롱 은어 사용 논란…정치권 "경악 넘어 분노"

조선일보, 자사 SNS에 "아예 쩜오급도 하나 만들지"

정세균 "일베 수준으로 전락하려는가"

[아시아경제 허미담 기자] 조선일보가 성매매 관련 기사에 조국 전 법무부 장관과 그의 딸 조민씨의 일러스트가 담긴 그림을 첨부해 논란을 빚은 데 이어 최근에는 박성민 청와대 청년비서관 발탁을 두고 '쩜오급'이라는 표현을 사용해 빈축을 사고 있다. '쩜오급'은 룸살롱 은어로 알려졌다. 논란이 커지자 현재 해당 게시물은 삭제된 상태다.

앞서 조선일보는 지난 23일 자사 사회관계망서비스(SNS)를 통해 박 비서관 임명에 대한 청년들의 분노를 전하면서 "아예 쩜오급도 하나 만들지"라고 썼다. '쩜오급'은 유흥업소인 텐프로(10%)에 미치지 못하는 15% 수준의 유흥업소를 가리키는 은어로 알려졌다.

이를 두고 정치권에서는 비판의 목소리가 잇달아 나왔다. 정세균 전 국무총리는 자신의 페이스북을 통해 "조선일보, 정녕 일베 수준으로 전락하려는가"라고 일갈했다.

그는 "며칠 전, 조선일보가 성매매 관련 기사에 조 전 장관과 자녀의 일러스트를 교묘하게 편집해서 올리더니 트윗 공식계정을 통해 청와대 비서관 인사에 대해 '쩜오급'이라는 룸살롱 은어까지 사용하며 성희롱에 가까운 메시지를 냈다"고 지적했다.

이어 "습관적이며 언론이 지켜야 할 객관성과 품위를 져버린 매우 악의적 의도"라며 "경악을 넘어 분노한다. 단순 사과로 어물쩍 넘길 일이 아니다"고 했다.

아울러 정 전 총리는 "혐오의 글이 올라가기까지 경위를 밝히는 것은 물론이며 관계자에 대한 철저한 책임을 물어야 한다"라며 "언론개혁 반드시 해야 한다. 건강한 언론의 복원을 위해 '징벌적손해배상제' 도입을 강력하게 추진하겠다"고 강조했다.

한준호 더불어민주당 의원 또한 자신의 페이스북에 올린 글에서 "25세 청년에게 룸살롱 같은 곳에서나 쓰는 은어인 쩜오라고요? 이게 성폭력"이라며 "언론사로서 자질이 없다. 하루에만 몇 번째인가. 이 정도면 언론사 문 닫아야 한다"고 직격했다.

김성회 열린민주당 대변인 또한 '쩜오급'이란 표현을 두고 "청와대 청년비서관에게 한 대학생에게 여성에게 할 수 없는 모욕"이라고 지적했다. 이어 조선일보를 향해 "그만하시라. 부끄러운 줄도 아시라. 사내에서도 여성에 대한 이런 지독한 모독에 대한 목소리를 내셔야 한다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr