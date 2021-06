‘인성역전’ 목원대 팟캐스트 접한 수감자 “좋은 삶, 무얼까? 고민”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] “거짓으로만 삶을 살았던 내가 이제는 ‘좋은 삶’이 무엇인지를 고민하게 된다.” 부산구치소의 ‘비대면 청렴·인성교육 소감문 공모전‘에서 한 수용자가 낸 소감문의 일부다.

소감문에는 수용자가 인터넷 라디오(팟캐스트) ’인성역전‘을 들으며 갖게 된 삶의 반성과 후회가 주로 담겼다.

‘인성역전’은 목원대 스톡스대학 기초교양학부 원은석 교수가 2016년부터 인성을 주제로 운영하는 인터넷 라디오 방송이다.

수감자는 ‘인성역전’ 청취 후 “그간엔 잘못에 대한 비난을 피하기 위해 거짓말을 하고 다시 거짓말이 탄로 나지 않게 하기 위해 더 큰 거짓말을 만들어야 했다”며 “순간의 거짓말이 나와 주변을 불행하게 하는 씨앗이 됐다는 것을 깨닫는 데 오랜 시간이 걸렸다”고 소감을 전했다.

목원대는 코로나19 확산으로 정기적 대면교육이 어려워진 교정시설에서 청취형 비대면 청렴·인성교육 콘텐츠로 ‘인성역전’을 수용자 교육에 활용한다고 24일 밝혔다.

‘인성역전’은 지난해 부산교도소에 이어 올해 부산구치소에도 도입·활용되고 있다. 매일 점심시간을 이용해 15분씩 방송을 청취하는 방식이다.

이달 11일에는 ‘인성역전’ 청취 수용자를 대상으로 비대면 청렴인성교육 소감문 공모전 시상식을 열어 수용자 10명에게 우수상, 청령인성상 등을 수여하기도 했다.

‘인성역전’을 도입해 활용하고 있는 부산구치소 측은 이 프로그램의 교육 효과를 높게 평가한다. 기존 방식과 달리 매일 짧은 시간 집중해 프로그램에 참여할 수 있는데다 재미를 곁들인 진행방식으로 수용자가 편안하게 프로그램을 즐길 수 있다는 이점 덕분이다.

실제 ‘인성역전’은 교육(원은석 교수)·심리(김현경 소설가)·철학(충남대 황수영 교수) 분야 전문가가 참여해 인성과 관련된 다양한 주제로 대담하는 방식으로 진행된다.

부산구치소의 한 수용자는 소감문에서 “전문가가 나누는 대화를 들으며 지루하지 않게 다양한 관점에서 문제를 바라볼 수 있었다”라며 “방송을 듣는 동안에는 스스로 ‘나’를 되돌아보는 계기도 갖게 됐다”고 말했다.

‘인성역전’은 효율적 인성교육의 가능성을 보여준 사례로 평가받으며 교정시설 외에 일선 중·고등학교와 대학, 사회인 대상의 비대면 인성교육 서비스 분야에서도 활용되고 있다.

우선 목원대가 정규 교양과목으로 ‘인성역전’을 편성해 인성교육을 진행했고 뒤이어 전국 12개 대학에서 이 프로그램을 교양강좌로 도입한 것이다.

‘인성역전’은 인터넷 라디오 플랫폼 팟빵, 팟티, 오디오클립에서 서비스되고 있으며 단행본 ‘인성도 스펙이다’로도 출간됐다.

특히 교육적 가치 등을 인정받아 2019년 국민권익위원회 소관 ㈔부패방지국민운동총연합으로부터 ‘청렴인성교육 콘텐츠’ 인증도 받았다.

목원대 원은석 교수는 “인성역전이 앞으로 다양한 기관에서 폭넓게 활용할 수 있도록 관련 서비스를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr