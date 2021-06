샤넬, ‘CHANEL FACTORY 5’ 팝업 스토어 오픈… 컬렉션 17가지 제품을 만나볼 수 있어

샤넬이 N°5 100년의 명성을 기념하기 위한 ‘CHANEL FACTORY 5’ 팝업스토어를 오픈한다.

6월 30일부터 7월 18일까지 진행되는 CHANEL FACTORY 5 팝업 스토어는 100년 동안 스스로 변화하며, 대중들에게 놀라움과 즐거움을 선사하고 있는 N°5의 영원한 젊음을 기념하기 위해 마련됐으며 총 17가지 제품 구성의 새로운 리미티드 에디션 컬렉션 ‘CHANEL FACTORY 5’를 공개할 예정이다.

샤넬의 해당 팝업 스토어는 N°5의 상징인 블랙&화이트 컬러와 팝아트의 컬러풀한 이미지가 조화를 이루며, 일상적인 물건을 예술 작품에 수용하고자 했던 N°5와 유사한 모습으로 꾸며질 예정이다.

일상생활의 키친(부엌), 정비소(메카닉), 화실(페인팅 스튜디오)의 세 가지 공간을 만날 수 있으며 초현대적인 생산 시설에서 화실 속 다양한 컬러의 물감과 페인트 통, 키친의 티 박스와 주방용 세제, 아이스크림 콘 그리고 정비소(메카닉)의 정비용 기름, 테이프 등의 일상적인 오브제가 기계식 컨테이너 벨트를 통해 우수한 전통을 이어가는 샤넬 장인의 손에 전달되어 N°5의 아이템으로 탄생되는 과정을 특별하게 경험할 수 있다는 것이 업체 측 설명이다.

관계자는 “CHANEL FACTORY 5는 규칙을 따르지 않으며 사회적 관습에서 벗어나려고 했던 열망을 지닌 가브리엘 샤넬의 본질을 상징한다. CHANEL FACTORY 5는 우리가 일상생활 속에서 쉽게 만날 수 있는 산업용품이나 일상적인 오브제에 N°5의 아이덴티티를 부여함으로써, 가치 있는 럭셔리 제품으로 만들고자 하는 의도가 담겨있다”고 전했다.

한편 CHANEL FACTORY 5 팝업 스토어는 다양한 생산 라인 작업장을 통해 제품을 따라가며 흥미롭고 색다른 시연을 볼 수 있을 뿐만 아니라 FACTORY 스테이션 체험, FACTORY 럭키 티켓 이벤트 등 방문 고객들을 위한 흥미로운 체험과 서비스가 준비되어 있으며 성수동 S FACTORY 에스팩토리에서 진행된다.

