[아시아경제 공병선 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 71,400 전일대비 1,100 등락률 -1.52% 거래량 173,279 전일가 72,500 2021.06.24 10:17 장중(20분지연) 관련기사 "5G·고가타이어向 수요↑"…코오롱, '마법실' 아라미드 두배 증설코오롱인더, 군용 폐플라스틱 재활용해 재생 PET 사업 확대한다코오롱, 첨단 석유수지 기술 세계 최초 개발 close 는 5G 케이블용 및 초고성능 타이어용 아라미드 수요 증가에 따라 2369억원 규모의 구미공장 아라미드 생산라인 증설 투자를 결정했다고 24일 공시했다.

이는 자기자본 대비 10.34% 수준이다.

