한화디펜스, '한국형 친환경 선박용 에너지저장장치' 개발 착수

한국에너지기술평가원과 협약 체결…연구개발 과제 수주

[아시아경제 김흥순 기자] 한화디펜스가 '한국형 친환경 선박용 에너지저장장치(ESS)' 개발에 나선다.

한화디펜스는 한국에너지기술평가원과 선박용 고안전성 ESS 패키징 기술개발을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다. MWh급 선박에 탑재되는 고안전성 ESS를 100% 국내 개발하는 내용이 골자다. 향후 3년간 중대형 선박용(1MWh급)과 소형선박용(200kWh급)에 탑재되는 ESS 개발과 시험평가, 선급인증과 실선 탑재, 안전성 입증시험 등이 진행된다.

한화디펜스는 연구개발 주관 기업으로 선정됐다. ▲열전이 확산방지 ▲모듈단위 화재진압 ▲해상 환경용 최적설계 ▲경량화·소형화 시스템 엔지니어링 ▲ESS 안전제어 ▲고안전성 시험·승인 절차 구축 등 6대 핵심기술을 개발한다.

이를 위해 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소와 한국전기연구원, 중소조선연구원 등 국내 연구기관은 물론 상선분야 최고 기술력을 보유한 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 35,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,700 2021.06.24 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 "친환경 첨단선박 기술개발"…글로벌 R&D협의체 대우조선이 이끈다대우조선, 초대형 컨선 6척 1.1조원 건조계약대우조선해양, 1.1조원 규모 컨테이너선 6척 수주 close 을 비롯해 ㈜KTE, 일렉트린, 해민중공업 등 국내 유수의 조선 관련 업체들과 대규모 컨소시엄을 구축한다는 계획이다.

한화디펜스는 앞서 해군 차세대 중형 잠수함용 리튬이온전지 체계개발을 수행했고, 2019년부터 국가 관공선 등에 들어가는 선박용 ESS도 자체 개발해 왔다.

우리 정부는 선박배출 온실가스 70% 저감기술 확보를 위한 '그린십-K' 정책을 추진하고 있으며 2030년까지 관공선 388척, 민간선박 140척 등 총 528척을 친환경 선박으로 바꾼다는 계획이다.

손재일 한화디펜스 대표는 "최고 수준의 ESS 패키징 기술을 필두로 국내 2차 전지 셀 메이커와 핵심기술을 보유한 강소 기업들과 연합해 세계에서 가장 안전하고 경쟁력 있는 선박용 ESS 제품의 표준화 개발에 매진할 것"이라며 "국내 친환경 선박 기술의 발전과 보급 활성화 등 국가 경쟁력을 높이는데 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

