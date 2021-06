GH, 중간 관리자 역량강화 나선다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 중간 관리자 대상 역량강화 교육을 진행한다.

GH는 이달 23일부터 다음 달 2일까지 중간 관리자 90여명을 대상으로 스마트리더십 역량강화 교육을 실시한다고 24일 밝혔다.

실시간 온라인으로 진행되는 이번 교육은 ▲GH 핵심가치 공유 ▲중간관리자 리더역량 강화 ▲밀레니얼 세대와의 소통법 ▲디지털 스마트워크 등 다양한 주제에 대해 교육생들이 의견을 공유하고 학습에 참여하는 방식으로 진행된다.

이헌욱 GH 사장은 "경기주택도시공사는 3기 신도시 및 도민 주거복지 사업의 혁신적 추진을 위한 전환점에 있다" 며 "기본주택 도입을 통해서 시급한 주택문제를 해결하고, 코로나19로 침체된 지역경제를 회복시키기 위해 공사의 허리인 중간 관리자들이 막중한 책임의식을 가지고 역량 향상에 힘써 달라"고 당부했다.

한편, GH는 지난 달 자체 정보화 교육시설인 'GH Smart Lab 및 온라인 교육시설'을 개소했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr