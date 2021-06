코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접

[아시아경제 박지환 기자] 23일 코스피가 개인과 기관들의 매수세에 힘입어 장중 '3280선'에 근접한 상승세를 나타내고 있다.

이날 오후 2시1분 기준 코스피는 전거래일 대비 0.38% 오른 3279.30을 기록하고 있다. 코스피는 전 거래일 대비 0.06% 오른 3265.73에 출발해 장중 3281.88까지 치솟았다.

투자자별로는 개인이 365억원 순매수했다. 기관도 164억원 매수 우위를 보였다. 반면 외국인은 210억원 순매도했다.

이날 코스피 시가총액 상위 기업 중 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 423,000 전일대비 32,000 등락률 +8.18% 거래량 2,456,104 전일가 391,000 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]카카오에 역전당한 네이버, 반전 기회는?코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close 와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 10,000 등락률 +6.29% 거래량 8,064,975 전일가 159,000 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]카카오에 역전당한 네이버, 반전 기회는?코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주 close 가 큰 폭의 상승세를 보였다. 장중 각각 9%, 6%까지 주가가 치솟으며 최고가를 경신했다. 현재는 6.29%, 8.31% 상승하고 있다.

다른 종목들도 대부분 오름세를 보였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 10,801,439 전일가 80,000 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 “美 FDA” 이어 “식약처” 승인! “백신” 독보적 기업“완전히 새로운 세상 열어줄 것” 삼성전자, 막 오른 6G 기술 주도권 경쟁 주도한다(종합) close 와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 839,000 전일대비 3,000 등락률 -0.36% 거래량 186,045 전일가 842,000 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가LG화학 신입사원 연수, 메타버스로 떠납니다코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세 close 이 각각 -0.13%, -0.36% 내렸다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,500 등락률 +1.23% 거래량 2,101,192 전일가 122,000 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 "기후 대응능력이 기업 경쟁력" 20년내 탄소 85% 감축코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가 close (1.64%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 863,000 전일대비 17,000 등락률 +2.01% 거래량 106,509 전일가 846,000 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감 close (2.01%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 1,000 등락률 +0.41% 거래량 658,593 전일가 241,000 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 코로나 상황 개선된 인도, 현대차도 생산확대 움직임 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감 close (0.41%) 등이 상승했다.

같은 시간 코스닥은 전 거래일 대비 8.24포인트(0.81%) 오른 1019.80을 기록 중이다. 지수는 1.22포인트(0.12%) 오른 1012.78에 출발했다.

개인이 1392억원 순매도하고 있다. 외국인과 기관은 각각 949억원, 510억원 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 63,900 전일대비 800 등락률 -1.24% 거래량 115,151 전일가 64,700 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감 close (-0.31%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,600 전일대비 1,000 등락률 -1.77% 거래량 773,658 전일가 56,600 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감강보합 출발 코스피…코스닥도 '천스닥' 개장 close (-1.41%) 등이 하락했다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 124,200 전일대비 3,800 등락률 +3.16% 거래량 1,197,139 전일가 120,400 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세 close (3.32%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 174,100 전일대비 7,400 등락률 +4.44% 거래량 802,491 전일가 166,700 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감 close (4.80%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 214,300 전일대비 5,300 등락률 +2.54% 거래량 220,902 전일가 209,000 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세[e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일 close (2.39%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 87,900 전일대비 16,200 등락률 +22.59% 거래량 13,081,236 전일가 71,700 2021.06.23 14:25 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 대호재 나왔다! 황금 수혜 株 또 갑니다!코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가코스피, 개인 홀로 순매수 '3270선' 상승세 close (22.87%) 등이 올랐다.

