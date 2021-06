尹 "대선 출마선언 27일은 아니다"

윤석열 측 "빨리 논의 진행해

확실한한 날짜 말씀드리겠다

6월 말 7월 초 사이에서 조율"



장모 의료법 위반 사건

1심 선고 염두에 뒀다는 관측도

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장의 정치선언 시점이 당초 알려진 27일보다 수일 미뤄진다. 실무적 문제로 아직 조율 중이란 설명이지만 내달 2일 윤 전 총장 장모 최 씨의 의료법 위반 사건 재판 1심 선고를 염두에 둔 것 아니냐는 관측도 나온다.

윤 전 총장 캠프 최지현 부대변인은 23일 통화에서 "27일은 아니다. 하루라도 빨리 논의를 진행해 확실한 날짜를 말씀드리겠다"고 말했다. 그러면서 "6월 말에서 7월 초 사이에서 조율 중이며 확정되는 대로 공지하겠다"고 덧붙였다.

윤 전 총장은 대권 도전을 내용으로 하는 정치 선언 후 전국을 돌며 민심 투어를 진행한다. 시민뿐 아니라 기자들과도 접촉하면서 자신의 생각을 표출할 기회를 많이 만든다는 계획이다. 첫 행선지를 어디로 할지는 아직 정해지지 않았다. 광주를 처음 방문할 것인가에 대한 질문에 최 대변인은 "매우 중요한 곳이라서 언젠가는 가겠지만 첫 일정은 아직 정해지지 않았다"고 밝혔다.

대선 공약을 위한 캠프 정책 구상도 활발히 진행되고 있다. 최근 윤 전 총장 캠프에 합류한 이석준 전 국무조정실장은 이날 "(정책 회의를) 매일 한다"면서 "지금은 정책을 생각하는 게 제1의 정책"이라고 했다. 윤 전 총장의 법률대리인인 손경식·이완규 변호사는 캠프에 직접 참여하기보다는 법률 지원을 통해 윤 전 총장을 도울 계획이다. 손 변호사는 윤 전 총장 장모 최 씨의 법률대리인이기도 하다.

이른바 ‘윤석열 엑스(X)파일’에 대해서 윤 전 총장은 추가 발언 없이 ‘정면 돌파’ 기조를 이어가고 있다. 윤 전 총장은 전날 대변인을 통해 "출처 불명의 괴문서로 정치 공작하지 말고 공개해 진실을 가리고, 허위사실 유포와 불법사찰에 대한 책임을 분명히 해야 한다"고 밝혔다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr