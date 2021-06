[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 이유비가 인형 같은 외모를 자랑했다.

20일 이유비는 자신의 인스타그램에 화보 촬영장에서 찍은 것으로 보이는 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 이유비는 핑크 톤의 드레스와 깔 맞춤한 신발을 신고 미소를 짓고 있다. 이를 본 팬들은 "월요병이 고쳐지는 기분", "화보 너무 기대된다", "인간 루비" 등의 댓글로 화답했다.

한편 이유비는 인기 웹툰을 원작으로 한 tvN 드라마 '유미의 세포들'에서 주연 '루비' 역으로 열연할 예정이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr