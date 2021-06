"로봇과 인공지능의 미래를 만나 보세요"

국립과학관 공동특별전, 22일 국립부산과학관에서 시작

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 소속 국립과학관들은 22일부터 국립부산과학관에서 로봇 공동특별전을 개최한다.

급속히 발전하는 로봇과 인공지능의 현재를 이해하고 미래를 내다보기 위해 마련한 이번 전시는 부산을 시작으로 내년 3월 1일까지 국립과학관을 순회하며 열리다. 전시는 ▲로봇의 시작, ▲로봇과 인공지능, ▲로봇과 산업, ▲로봇과 스포츠, ▲로봇과 예술, ▲로봇의 일상과 미래 등 6개 구역 48개 전시내용으로 구성된다.

관람객은 30종의 로봇을 직접 체험해 볼 수 있는데 인공지능 로봇과 오목대결을 하거나 하키 로봇, 골기퍼 로봇과 승부를 겨룰 수도 있다. 동작을 인식해 연주하는 인공지능 오케스트라와 화가 로봇을 통해 인간만의 영역이라고 생각하는 예술 분야에서 로봇의 쓰임을 알아 본다. 커피를 만드는 바리스타 로봇과 서빙 로봇으로만 운영되는 무인 로봇 카페에서 편안한 휴식도 즐길 수 있다.

관람을 원하는 경우 국립부산과학관 누리집에서 사전에 온라인으로 예약 후 입장할 수 있다.

