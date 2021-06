신한銀-LG하우시스 '제휴'…"인테리어 시공 시 최대 90만원 상품권"

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 LG하우시스와 제휴해 주방·욕실 인테리어 시공 고객에게 백화점 상품권 및 경품을 제공하는 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트는 인테리어 시공 계약 금액에 따라 ▲500만원 이상 30만원 ▲1000만원 이상 60만원 ▲1500만원 이상 90만원 백화점 상품권을 제공하고 주방 인테리어 시공 고객에겐 추가로 30만원 상당의 주방용품을 제공한다.

이벤트 참여는 신한 쏠 이벤트 메뉴에 있는 링크를 통해 LG하우시스 사이트에서 인테리어 온라인 상담 신청으로 가능하며 8월31일까지 진행된다.

신한은행 관계자는 "코로나19로 인해 집에 머무르는 시간이 길어지면서 홈 인테리어 및 주거환경 개선에 관심이 높아져 인테리어 전문 업체인 LG하우시스와 이벤트를 마련했다"며 "전통 금융업의 경계를 넘어 실생활의 모든 솔루션을 제시하는 생활금융 파트너로써 고객과 함께하는 신한은행이 되겠다"고 말했다.

