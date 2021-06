[아시아경제 이선애 기자] 코스피가 16일 5개월 만에 장중 최고치를 경신했다.

이날 오전 9시20분 현재 코스피는 전일대비 8.32포인트(0.26%) 오른 3266.95를 기록하고 있다. 장중 3271.01까지 오르며 지난 1월11일 기록한 기존 장중 최고치인 3266.81를 넘어섰다. 지난 이틀간 종가 최고치를 경신한 코스피는 나흘째 상승세를 이어가고 있다.

