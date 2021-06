서울디자인재단, 디자인 전문가와 24일 DDP 포럼…'그림책과 글자와 디자인'

'폰티그램'의 대가 마리쿠테, 아스트리드 린드그렌상 수상한 '구름빵' 백희나 작가 강연

최정상 디자인 전문가들과 매월 DDP 포럼 개최, 디자인 산업 방향 제시 예정

[아시아경제 임철영 기자] 서울디자인재단이 24일부터 매월 정기적으로 국내외 최정상 디자인 전문가들과 협력해 DDP포럼을 개최한다고 15일 밝혔다.

새롭게 시작하는 DDP포럼의 첫 주제는 ‘그림책과 글자와 디자인’으로 알파벳으로 그림을 그리는 방법인 ‘폰티그램’의 대가 마리쿠테를 비롯해 지난해 아동문학계의 노벨상인 아스트리드 린드그렌상을 수상한 백희나 작가가 이기섭 디자이너와 함께 강연자로 나선다.

DDP 살림터 2층 크레아에서 열리는 포럼은 사회적 거리두기 등 방역수칙을 준수하여 사전 예약제로 운영되며 참여를 원하는 시민은 DDP 홈페이지를 통해 참가 신청이 가능하다.

서울디자인재단 박진배 DDP운영본부장은 “포럼을 DDP의 디자인 정체성을 확산시키는 플랫폼으로 발전시키고 디자인 산업의 방향을 제시하는 프로그램을 지속적으로 기획하겠다”고 설명했다.

폰티그램의 대가 마리쿠테의 일러스트 전시 ‘마리쿠테 알파벳 탐험전’은 ‘DDP D-숲’에서 내달 4일까지 만날 수 있다. D-숲은 시민 누구나 편하게 디자인을 체험할 수 있는 DDP 열린 공간이다.

이밖에 D-숲에서는 내달 4일까지 주말마다 DDP 친환경 디자인 어린이 체험교실을 운영한다. 체험교실은 서울새활용플라자 입주기업들의 다양한 프로그램들을 활용해 DDP에 방문하는 어린이들에게 지속가능한 자원선순환 과정을 경험할 수 있다.

이번 행사는 마스크 착용, 거리두기 등 방역지침을 준수하여 안전하게 진행될 예정이며 자세한 내용은 DDP홈페이지를 통해서 확인 가능하다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr